Leylek Park Yeni Konseptiyle Görücüye Çıktı

Nazilli Belediyesi tarafından 102 bin lira para harcanarak konseptinin değiştirilen Leylek Parkı'nda mahalle sakinleriyle buluşan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, park içi ve çevresi yapılan tüm düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Özmen ve mahalle muhtarları ile birlikte belediye tarafından 102 bin lira harcanarak yenilenen Leylek parkı hakkında açıklamalarda bulundu. Nazilli'deki tüm mevcut parklarda yaz dönemi başlamadan önce bakım ve yenileme çalışmalarının gerçekleştiğini belirten Başkan Haluk Alıcık; "Nazilli belediyesi olarak en büyük parklar bizde. Mevcut parklarımızın yanı sıra yeni parklar da yaparak yeşil alan miktarımızı artırdık. Yeşil alan itibari ile belki de Aydın'dan daha çok yeşil alana sahip yerlerden birisiyiz. Avrupa'da 7.1 metre kare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarı Nazilli'de 6.49 metre kareye ulaştı. Biz Nazilli'de neredeyse Avrupa standartlarını yakaladık. Hedefimiz Avrupa standartlarını geçmektir. Belki de Aydın'dan bile daha çok yeşil alana sahibizdir. Biz bunları yaparken en başta şunu düşünüyoruz. Güzel görüntü ve yeşil alan oluşturarak insan sağlığını önemsiyoruz" dedi.



102 bin lira para harcayarak Leylek Parkının konseptini değiştirdiklerini belirten Başkan Alıcık Leylek Parkının isminin nereden geldiği konusunda da bilgi verdi. Haluk Alıcık"Bu park yapılmadan önce burada çırçır fabrikasının bacası vardı. Bu bacaların üzerinde leylek yuvaları vardı. O yüzden parkın adı leylek parkı olmuş. Aynı şekilde de devam ediyor. Bu özelliğini koruyoruz. Yaptığımız parklara sahip çıkılması çok önemli. Bizler parkları önemseyerek yapıyoruz" diye konuştu.



Başkan Haluk Alıcık ile birlikte Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Mehmet Özmen, daha önce atıl vaziyette ve tinerci yuvası haline gelmiş parkta yapılan düzenlemelerden dolayı Belediye Başkanı Alıcık ve emeği geçen her kese teşekkür ettiğini ifade etti. Özmen; "Belediye başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Atıl haldeki parkımızı bu hale getirdi. Aydınlatması ile daha iyi ve güvenlikli oldu" dedi. Muhtar Özmen, mevcut olan parklara vatandaşların sahip çıkmasını korumasını istedi. - AYDIN