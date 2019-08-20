20.08.2019 15:34

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde leyleklerin elektrik akımına kapılarak telef olmasına ilişkin, "Ekipler elektrik direklerinin üzerine yuva platformları koyarak leyleklerin tellerin üzerine konmasını engelledi. Leylek ölümleri olmaması için gerekli tedbirler alındı." dedi.

Yel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde ilçeye bağlı Demirli Mahallesi'nde elektrik tellerine konan bazı leyleklerin akıma kapılarak telef olduğunu anımsattı.

Durumun Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine gerekli çalışmaların hemen yapıldığını anlatan Yel, şöyle konuştu:

"Onlar da duyarlılık gösterdiler. Gelip olay yerinde inceleme yaptıktan sonra iletken olan elektrik hatlarını izole ettiler. Aynı zamanda ekipler elektrik direklerinin üzerine yuva platformları koyarak leyleklerin tellerin üzerine konmasını engelledi. Leylek ölümleri olmaması için gerekli tedbirler alındı."

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Demirli Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta elektrik tellerine konan 15 leylek akıma kapılarak telef olmuştu. Yaralı leylekler ise tedavi için İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderilmişti.

Kaynak: AA