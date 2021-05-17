Leylek köyün yavruları dünyaya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Leylek köyün yavruları dünyaya geldi

İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Haberler | Yerel

Leylek köyün yavruları dünyaya geldi Muğla'da Leylek köyü olarak adlandırılan Gökova Körfezi kıyısında bulunan Ula'nın Akçapınar Mahallesine Mart ayı başında gelen Leylekler yavrulamaya başladı MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesine yüzyıllardır gelen Leylekler...

Leylek köyün yavruları dünyaya geldi

Muğla'da Leylek köyü olarak adlandırılan Gökova Körfezi kıyısında bulunan Ula'nın Akçapınar Mahallesine Mart ayı başında gelen Leylekler yavrulamaya başladı

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesine yüzyıllardır gelen Leylekler yavrularını dünyaya getirmeye başladı.

Gökova Körfezi kıyısında bulunan Akçapınar Mahallesine Mart ayı ortalarında gelen ilk leylekler yavrularını dünyaya getirirken, Leylek yuvalarının tamamen dolu olması dikkat çekti. Baharın müjdecisi olarak adlandırılan Leylekler geçen yıllarda Nisan ayı başında gelirken, bu yıl Mart ayı ortalarında yuvalarına geldi.

Akçapınar'a gelen ilk leyleklerin bazı yuvalarında iki ve üç yavru bulunuyor. Doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı durumundaki Leylekler pandemi nedeniyle iki yıldır ziyaretçi uğramıyor.

Leylek köyün yavruları dünyaya geldi
Leylek köyün yavruları dünyaya geldi
Leylek köyün yavruları dünyaya geldi
Leylek köyün yavruları dünyaya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Sergey Lavrov Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Leylek köyün yavruları dünyaya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 14:32:09. #1.14#

title