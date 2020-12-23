Leyla'yı öldürmekten ceza alan amca Yusuf Aydemir neden tahliye edildi?
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Leyla'yı öldürmekten ceza alan amca Yusuf Aydemir neden tahliye edildi?

23.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:27
Leyla'yı öldürmekten ceza alan amca Yusuf Aydemir neden tahliye edildi?

4 yaşındaki Leyla'nın infial uyandıran ölümünün ardından baş şüpheli olan amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının çarptırıldıktan sonra tahliye edildi.

4 yaşındaki Leyla'nın infial uyandıran ölümünün ardından baş şüpheli olan amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının çarptırıldıktan sonra tahliye edildi.

Avukat Erdoğan Tunç verilen tahliye kararının hatalı olduğunu vurgulayarak şüphelilerin hepsinin serbest kalmasıyla birlikte olayın faili meçhul cinayet olarak nitelendirebileceğini söyledi. Avukat Tunç ardından  "Bence şüpheli tek kişi değil, organize bir suç işlendi" dedi. Amca ile diğer şüpheliler arasında "şüphe" bakımından çok fark olmadığını vurgulayan Tunç, amcaya verilen müebbet hapis cezasının amacının kamuoyu algısı oluşturmak olduğunu ifade etti. Davayla ilgili çarpıcı detaylar aktaran Erdoğan Tunç, Leyla'nın cansız bedeni bulunmadan 3 gün önce T.K. isimli bir kullanıcının sosyal medya hesabından "Leyla dere kenarında ölü bulundu" notuyla paylaşım yapıp ardından sildiğini aktardı. Bunun araştırılmadığını söyleyen Tunç, adli tıp raporuyla ilgili yanlış bir bilgiyi de düzeltti. Tunç, raporda Leyla'nın açlıktan öldüğüne dair bir ibare olmadığını söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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