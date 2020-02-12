Leyla'nın yüzü doku nakliyle gülecek

12.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:38

Kahramanmaraş'ta başındaki eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci'ye 9 saat süren ameliyatla vücudundan doku nakli gerçekleştirildi.

Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'nde Sayit ve Ülfet Demirci çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan 21 yaşındaki Leyla'nın, 1,5 aylıkken başındaki eşarbının tutuşması sonucu yüzü ve kafa derisi yandı.

Adana, Ankara, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelerde tedavi gören ve 8 ay yoğun bakımda kalan Demirci, çok sayıda operasyon geçirdi.

Daha sonra 12 yaşındayken başvurduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, yüz nakli için organ ve doku nakil listesine alınan Demirci'ye, Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren hastanenin Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ömer Özkan ile Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından vücudundan doku nakli gerçekleştirildi.

Yeni görüntüsüne 9 saat süren operasyonla kavuşan Demirci, yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, normal servise alındı.

Yüz nakline yakın olacak şekilde operasyon gerçekleştirildi

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine, Leyla'ya yüz nakli planladıklarını ancak acil ameliyat olması gereken durumlar nedeniyle doku naklettiklerini söyledi.

Birkaç işlem daha yapılacağını aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"Hastanın kafasındaki acil olan kısmı kapatmaya, yüzündeki yanık kısımları da yüz nakline gerek kalmayacak şekilde dokuyla kapatmaya çalıştık, operasyon başarılı geçti. İlk iki seans ameliyatımızı yaptık. Önünde uzun bir tedavi süreci var. Önceki doku nakillerinden farklı bir yöntem kullandık. En azından hayati kısmını tamamlayıp, mümkün olduğunca yüz nakline yakın olacak şekilde operasyon yaptık. Yüzü çok hasarlıydı. Sağlık Bakanlığı, Leyla ile çok yakından ilgileniyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Tedavisi birkaç ay sürecek."

Ameliyata giderken yüzü gülüyordu

Baba Sayit Demirci de kızının yüzüne doku nakledildiği için mutlu olduklarını dile getirdi.

Leyla'nın gözlerinin açılmasını beklediklerini anlatan Demirci, daha önce yüzüne doku nakledilen Firdevs'in de hiç yalnız bırakmadığı kızına moral verdiğini kaydetti.

Yıllarca Leyla'nın dışarı çıkmaktan bile çekindiğini vurgulayan Demirci, "Ameliyata giderken yüzü gülüyordu, el sallayarak girdi. Yıllar sonra kızımı yeni yüzüyle görünce çok mutlu oldum. Kızım kendisini görünce eminim çok mutlu olacak. Eskiden dışarıya çıkmakta zorlanıyordu. Öğretmen olmak istiyordu, inşallah hayalleri gerçek olacak. Şu an gözleri kapalı ama sürekli elimizi sıkıyor, tepki veriyor." diye konuştu

Kaynak: AA