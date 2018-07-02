Leyla'nın Ölümündeki Korkunç Detayı Dedesi Açıkladı: Sırtında Yara İzleri Vardı

Minik Leyla'nın ölümü ile ilgili aile adına ilk açıklamayı dedesi yaptı. Acılı dede, ''torunumun sırtında yara izleri vardı'' dedi.

''LEYLA'NIN SIRTINDA YARALAR VARDI''

Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.

LEYLA'NIN CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.

Arama çalışmaları sonucu Bezirhan köyüne yakın bir nokta olan Kurudere mevkiinde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı. Leyla'nın cansız bedeninin dere yatağında bulunduğu da gelen ilk bilgiler arasında.

Olay yerinde yetkililerin incelemeleri devam ediyor.

OT BİÇMEK İÇİN GİDEN KÖYLÜ BULDU

Leyla'dan kaybolduğunun 18'inci gününde, bugün akşamüstü, acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, didik didik edilen Bezirhane köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü tarafından bulundu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden jandarma, çevrede önlem aldı. Ekipler, köye giriş çıkışları kapattı. Küçük kızın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma, olay yerinde inceleme başlatarak delil aradı. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Acı haberi alan Leyla'nın ailesi, sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 savcı, bölgeye gelerek inceleme başlattı.