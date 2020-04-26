Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getiriliyor (3)
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Fahrettin Koca, Twitter, Ankara, İsveç, Güncel, Haber

Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getiriliyor (3)

'LEYLA, HİÇBİRİMİZİN UNUTAMAYACAĞI BİR ŞEY YAPTI'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Emrullah Gülüşken'i taşıyan uçağın birazdan Ankara'da olacağını bildirdi.

26.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:25
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getiriliyor (3)

'LEYLA, HİÇBİRİMİZİN UNUTAMAYACAĞI BİR ŞEY YAPTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Emrullah Gülüşken'i taşıyan uçağın birazdan Ankara'da olacağını bildirdi. Bakan Koca, "Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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