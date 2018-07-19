Leyla'nın Katil Zanlısı Kuzenden Tutuklanma Öncesi Dikkat Çeken Sözler: Katilini Beraber Asalım

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BERABER BULALIM, BERABER ASALIM"

Tutuklanan Aydemir daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Eğer bu kadar adaleti istiyorsanız gelin birlik beraberlik olalım, beraber bulalım, beraber asalım ki başka Leylaların canı yanmasın."

HAKKINDAKİ İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Tutuklanan Mehmet Aydemir, sosyal medyada kendisinin suçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadan benim fotoğrafımı kullanarak 'Katil gözaltında, adalet yerini buldu' gibi paylaşımlar yapılmış. Madem bu kadar adaleti istiyorsunuz, gelin Türkiye Cumhuriyeti olarak birlik olalım, beraber bulalım, beraber asalım ki başka Leylalar'ın canı yanmasın. Yalan yanlış ifadelerle insanları kışkırtmanın bir anlamı yok. Can güvenliğim olmadığı için savcılığa gideceğim ve suç duyurusunda bulunacağım. O paylaşımı yapan her kimse ortay çıkıp, hesap verecekler. Çok ağır küfürler ediyorlar. Ben Leyla'nın amcası değilim. Nihat Aydemir'in amcasının oğluyum" diye konuşmuştu.