Leyla'nın Katil Zanlısı Kuzenden Tutuklanma Öncesi Dikkat Çeken Sözler: Katilini Beraber Asalım
Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili tutuklanan babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir'in daha önce yaptığı açıklamada "Katili beraber bulalım, beraber asalım" dediği ortaya çıktı
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"BERABER BULALIM, BERABER ASALIM"
Tutuklanan Aydemir daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Eğer bu kadar adaleti istiyorsanız gelin birlik beraberlik olalım, beraber bulalım, beraber asalım ki başka Leylaların canı yanmasın."
HAKKINDAKİ İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ
Tutuklanan Mehmet Aydemir, sosyal medyada kendisinin suçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadan benim fotoğrafımı kullanarak 'Katil gözaltında, adalet yerini buldu' gibi paylaşımlar yapılmış. Madem bu kadar adaleti istiyorsunuz, gelin Türkiye Cumhuriyeti olarak birlik olalım, beraber bulalım, beraber asalım ki başka Leylalar'ın canı yanmasın. Yalan yanlış ifadelerle insanları kışkırtmanın bir anlamı yok. Can güvenliğim olmadığı için savcılığa gideceğim ve suç duyurusunda bulunacağım. O paylaşımı yapan her kimse ortay çıkıp, hesap verecekler. Çok ağır küfürler ediyorlar. Ben Leyla'nın amcası değilim. Nihat Aydemir'in amcasının oğluyum" diye konuşmuştu.
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Niye yaptı çok merak ediyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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LA ADAM PKK DAN TUTUKLANMIŞ NERENİZDEN ATIYORSUNUZ BUNLARICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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iktidarin 16 Yil Sonunda Birakttigi En Güzel Eserleri Hunlarca öldürüldüler Vede Durmak Yokmus Bu Yola Devam Hedef 2023e Kadar 10milyon Cocuk Kadin, Kedi Köpek Kurban VermekCevap Yaz 1 Yayından KaldırCEMMM: devlet mı öldürüyor salak mısın sen.Yayından Kaldır
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Allah senin belanı versin. Ne istedin ufacık masum melekten. Sana hapis veya idam ödül olur. Seni halkın eline vermeleri lazım asıl o sana ceza olur!!!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır