Minik Leyla'nın Cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumuna Götürüldü
Ağrı'da 18 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 4 yaşındaki minik Leyla'nın cenazesi, Ağrı'da yapılan otopsinin ardından Erzurum'a götürüldü.
Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cenazesi, Ağrı'da yapılan otopsinin ardından Erzurum'a götürüldü.
MİNİK LEYLA'NIN AKRABALARI VE VATANDAŞLAR HASTANE ÖNÜNE TOPLANDI
Bezirhane köyünden ambulans ile Ağrı Devlet Hastanesine götürülen minik Leyla'nın cenazesi, burada yapılan otopsinin ardından ambulansla güvenlik güçleri eşliğinde Erzurum'a götürüldü. Minik Leyla'nın cenazesinin Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi. Öte yandan minik Leyla'nın akrabaları ve vatandaşlar hastane önünde yoğunluk oluşturdu.
MİNİK LEYLA'NIN CENAZESİ KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Minik Leyla'nın cenazesinin Bezirhane köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
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Toprak utandı çocukları bağrına basarken, Kuşlar utandı masmavi gökyüzünde süzülürken, Ağaç utandıÇiçek utandıBu neyin nesi diyeGül utandı rengini kan kırmızıdan aldı diyeBarış utandı kanatlarına ölü çocuklar takıldı diyeBir insanoğlu utanmadı yaptığından. . ”Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu acıları insanlara yaşatanlara gün yüzü göstermesin Allah...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır