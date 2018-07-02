Minik Leyla'nın Cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumuna Götürüldü

Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cenazesi, Ağrı'da yapılan otopsinin ardından Erzurum'a götürüldü.

MİNİK LEYLA'NIN AKRABALARI VE VATANDAŞLAR HASTANE ÖNÜNE TOPLANDI

Bezirhane köyünden ambulans ile Ağrı Devlet Hastanesine götürülen minik Leyla'nın cenazesi, burada yapılan otopsinin ardından ambulansla güvenlik güçleri eşliğinde Erzurum'a götürüldü. Minik Leyla'nın cenazesinin Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi. Öte yandan minik Leyla'nın akrabaları ve vatandaşlar hastane önünde yoğunluk oluşturdu.

MİNİK LEYLA'NIN CENAZESİ KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Minik Leyla'nın cenazesinin Bezirhane köyünde toprağa verileceği öğrenildi.