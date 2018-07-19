Minik Leyla'nın Babasından İlk Açıklama: Gizlilik Kararı Var, Bir Kimseyi Suçlamamız Yersiz Olur
Türkiye'yi sarsan cinayette minik Leyla'nın kuzeni Mehmet Aydemir tutuklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Leyla'nın babası, "Dosyada gizlilik kararı var. Bir kimseyi suçlamamız yersiz olur" dedi.
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"RESMİ AÇIKLAMANIN YAPILMASINI BEKLİYORUM"
Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili bir kişinin tutuklanmasının ardından İHA muhabirine telefonda açıklama yapan baba Nihat Aydemir "Dosyada gizlilik kararı var. Ne olduğunu bu kişinin hangi delillerle tutuklandığını bilmiyoruz. Resmi açıklamanın yapılmasını bekliyorum. Resmi açıklama yapıldıktan sonra gereken açıklamayı ben de yapacağım. Bir kimseyi suçlamamız yersiz olur" dedi.
CİNAYETİ KUZENİ Mİ İŞLEDİ?
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Leyla'nın kaybolduğu ve daha sonra cesedinin bulunduğu köyde aramalar ve gözaltına alınanlar oldu. Gözaltına alınanlardan, daha önceden sosyal medyada 'Leyla'nın katili amcası çıktı' haberlerinde adı geçen ve baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Suçluyu bulamadım diye, suçsuzlar ne açı çekiyor , onları daha iyi anlaya bilmek için bn de aynısını kendime yaşatmak isterim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Karın ağrısı neydi de çocuğu öldürdü acaba?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yazık oldu bu masum çocuğa..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Minik yavrumuzun babasi sonderece olgun ve mütevazi bir aciklama yapmis tebrik ediyorum. Babasi sorusrurmayi yürüten savcinin adaletine güveniyor. Daha katil tespit edilmeden yorumcu arkadaslar zanliyi idam etiler. Bence kesin sonuclari ve delileri bekliyelim. Tüm dileklerimiz katilin yajalanip hak ettigi cezayi almasidir.Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Ah ulan bn bi Savçı olaydım, Annamın Mezarına yemin ederim, Leyla kızımısa kıyan bulununçaya kadar, önçe tüm Ağrıyı en sonda kendimi hapise atardım.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır