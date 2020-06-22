Leyla'nın artık yüzü gülüyor.
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Leyla'nın artık yüzü gülüyor.

22.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:58

Leyla'nın artık yüzü gülüyor...Kafa derisinin büyük bir kısmı yanan Leyla Demirci'ye doku nakli yapıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 1,5 aylıkken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük bir kısmı yanan Leyla Demirci'nin doku nakli gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Altinova Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki Leyla Demirci 1,5 aylıkken eşarbının tutuşması sonucu yüzü ve kafa derisi yandı. İHA'nın gündeme getirdiği haberin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Plastik ve Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ömer Özkan ve ekibi 9 saat süren operasyonla Leyla'yı yeni görüntüsüne kavuşturdu.

Operasyon sonrasında aynada kendini gördüğünde inanamadığını söyleyen Leyla Demirci, "Şuan çok mutluyum. Bir kaç tane daha operasyonum kaldı. Şu süreçten dolayı ertelendi. Operasyon sonrasında kendimi aynada gördüğünde inanamadım. Çok heyecanlandım çok mutlu oldum. Ömer hocama ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Kızının artık yüzü güldüğünü söyleyen anne Ülfet Demirci "Başarılı bir operasyon sonrası hepimiz çok mutlu olduk. Leyla'nın yeni bir yüze kavuşması bizler için anlatılmaz bir duygu oldu. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Leyla'nın sağlık sorunları nedeniyle iş bulamamaktan dolayı iş adamlarına ve yetkililerine sitemde bulunan baba Sait Demirci ise, "Leyla'nın başarılı bir operasyon geçirerek yeni görüntüsüne kavuşması bizi çok mutlu etti. Şuan çok mutluyuz çok sevinçliyiz. Önceden dışarıya çıkmak istemiyordu ve biz de bu durumuna çok üzülüyorduk. Operasyon sonrası yüzü gülmeye başladı ve bizlerde onun mutluluğuyla mutlu olduk. Bu zorlu süreçten dolayı da işsiz kaldım ve çok zor günler geçiriyoruz. Yetkililerden iş bulma konusunda yardım istiyorum" dedi.

Leyla'nın artık yüzü gülüyor.

Kaynak: İHA

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