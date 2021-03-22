Leyla ile Mecnun başlayacak mı? Leyla ile Mecnun hangi kanada ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarından 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi Leyla ile Mecnun, yeniden ekrana taşınıyor. Peki, Leyla ile Mecnun hangi kanada ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

Absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın adımı ile yeniden ekrana taşınıyor. Peki, Leyla ile Mecnun hangi kanada ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun başlayacak mı?

LEYLA İLE MECNUN BAŞLAYACAK MI?

Üç sezon boyunca ekranlarda boy gösteren ve genç izleyici kitlesi ile büyük başarı yakalayan sevilen dizi, Exxen için Onur Ünlü tarafından yeniden çekilecek. Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürüleceği öğrenilen Leyla ile Mecnun'un çekimleri, yaz aylarında başlayacak.

Konu ile ilgili olarak sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşım yapan Birsen Altuntaş, şu ifadelere yer verdi: "Acun Ilıcalı, Sihirli Annem'in ardından EXXEN için bir fenomen diziyi daha yeniden çektirecek. Ilıcalı, şimdi de Leyla ile Mecnun'un haklarını aldı. Geçen aylarda 10. yaşı kutlanan diziyi yine Onur Ünlü çekecek. Dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı. Çekimleri yaz aylarında başlaması planlanıyor."