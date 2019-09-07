Leyla Gümüşsoy, Sivas Belediyespor'a transfer oldu

07.09.2019 16:54

Yeni sezonda Hentbol 1. Lig'inde Sivas'ı temsil edecek olan Sivas Belediyespor Bayan Hentbol Takımında, sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda yeşil-beyazlı kulüp geçen yıl Yenimahalle Belediyespor'da oynayan kaleci Leyla Gümüşsoy'u kadrosuna kattı.



Genç kaleci Leyla ile anlaşan Sivas Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, tecrübeli kaleciyi kadrosuna dahil etti.



Sivas Belediyespor Bayan Hentbol takımının tecrübeli antrenörü Doğan Ardahanlı ise, genç kaleciye başarılar dileyerek, güzel bir transfer yaptıklarını söyledi. - SİVAS

Kaynak: İHA