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Leyla CANLI izle! Adalet 7 Mayıs Çarşamba Leyla 31. bölüm NOW TV izleme linki var mı?

Leyla CANLI izle! Adalet 7 Mayıs Çarşamba Leyla 31. bölüm NOW TV izleme linki var mı?
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Brezilya'da yayınlandığı dönem tüm Latin Amerika'yı etkisi altına alıp izlenme rekorları kıran "Avenida Brazi"' isimli diziden uyarlanan "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." izleyicilere sürprizlerle dolu sürükleyici bir hikaye sunuyor. Peki, Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 7 Mayıs Çarşamba Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 31. bölüm NOW TV izleme linki var mı?

Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 7 Mayıs Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluşacak. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla'nın, üvey annesinden intikamını almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve birçok usta oyuncu yer alıyor. Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle!

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Mali'nin Nur'u neyle tehdit ettiğini öğrenmek için harekete geçer. Nur ise Mali'deki görüntüleri ortadan kaldırmak için Güzide'ye sürpriz bir teklif yapar. Öte yandan Leyla'nın kendisine verdiği mühletle iyice köşeye sıkışan Tufan, Takoz'la yaptığı planı devreye sokar. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Civan, Leyla'ya karşı kurulan tuzağı bozmak için zamana karşı yarışırken, Leyla ise adım adım ölüme yürüyecektir.

Leyla CANLI izle! Adalet 7 Mayıs Çarşamba Leyla 31. bölüm NOW TV izleme linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Nur ve Mali'nin yakalanmasından sonra aşk veya intikam arasında bir tercih yapmak zorundadır. Öte yandan Yıldız ailesi, Nur ve Mali'nin yasak aşkıyla Civan'ın hayatı arasında sıkışmıştır. Nur ise Civan'a donör olacağını öğrendiği Neco'dan kurtulmak için tehlikeli bir plan yapar. Nefesleri kesecek finalde, Civan'ın öğreneceği gerçek tüm dengeleri alt üst edecektir.

Leyla CANLI izle! Adalet 7 Mayıs Çarşamba Leyla 31. bölüm NOW TV izleme linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Civan'ı yaşatmak için Nur ve Mali'ye kendini siper eder. Tufan başta olmak üzere, Yıldız ailesinde herkes 15 yıllık ihanet karşısında şoke olmuştur. Civan'ın kurtuluşunun tek yolu ise Nur ve Mali'nin kanını taşıyan yeni bir kardeştir. Gerilimin doruğa çıktığı finalde Yıldız ailesinin bir araya geldiği İpek'in doğum günü kutlaması, tüm umutları yerle bir edecek sürprize gebedir.

Leyla dizisini NOW TV platformlarındanizleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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