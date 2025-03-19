Leyla CANLI izle! Adalet 19 Mart Çarşamba Leyla 26. bölüm NOW TV izleme linki var mı?

Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 19 MartÇarşamba NOW TV'de izleyici ile buluşacak. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla'nın, üvey annesinden intikamını almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve birçok usta oyuncu yer alıyor. Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle!

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Mali'nin Nur'u neyle tehdit ettiğini öğrenmek için harekete geçer. Nur ise Mali'deki görüntüleri ortadan kaldırmak için Güzide'ye sürpriz bir teklif yapar. Öte yandan Leyla'nın kendisine verdiği mühletle iyice köşeye sıkışan Tufan, Takoz'la yaptığı planı devreye sokar. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Civan, Leyla'ya karşı kurulan tuzağı bozmak için zamana karşı yarışırken, Leyla ise adım adım ölüme yürüyecektir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, en mutlu gününde Nur'dan intikam almayı başarır. Nur ise çocukluğundan beri kaçtığı hapishane fobisiyle tekrar yüzleşmek zorunda kalır. Leyla'nın kendisinden sakladığı gerçekle yüzleşen Civan, Nur ve Leyla arasında bir tercih yapmak zorundadır. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Nur, yaptığı açıklamayla Leyla başta olmak üzere herkesi şoke edecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Yıldız Ailesi'ne kimliğini açıkladıktan sonra da hız kesmez. Önce Serap'a geçmişte yaşananları anlatır. Serap, Tufan'ı terk eder. Yıkılmış olan Tufan, Nur'un tam da aradığı fırsattır. Nur, en sonunda Tufan'ı ikna eder, Leyla ailelerini yok etmeden asla durmayacaktır… Bunun sonunda Tufan ve Selman, Leyla meselesinden tamamen kurtulmaya karar verirler. Ve Leyla ilk defa öldürülebileceğini hisseder….

Civan ise Leyla'yı korumak için sürekli yanındadır. Tufan'ın bir işler çevirdiğini düşünen Civan, gözünü ailenin üzerinden ayırmaz. Bu babasıyla bağların hiç olmadığı kadar gerilmesine sebep olur.

Bu sırada Leyla, Güzide'den "Hereke Halısı" sırrını öğrenir ve bunu Nur'a söyler.Nur'un babasız, sefil bir hayat sürmesine neden olan Neco'dur. İntikam isteyen Nur, Mali'den babası Neco'yu öldürmesini ister. Fakat Nur finalde tüm dengeleri sarsacak, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

Leyla dizisini Now TV ekranlarından izleyebilirsiniz.