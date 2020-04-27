Leyla Aydemir Davası Temmuz'a ertelendi Ağrıda iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane Köyünde koybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir Davası 3 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

Ağrıda iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane Köyünde koybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir Davası 3 Temmuz 2020 tarihine ertelendi. 2 yıl önce ağrının Bezirhane köyünde ortadan kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davasının 3. Duruşmasında dava ertelenerek 3 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

(İHA)

Kaynak: İHA