Leyla Aydemir davası 2 Ekim'e ertelendi
Ağrı'da iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davası 2 Ekim tarihine ertelendi.
03.07.2020 13:22 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:00
Ağrı'da iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davası 2 Ekim tarihine ertelendi.
İki yıl önce Ağrı'nın Bezirhane köyünde ortadan kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davasının 4. duruşmasında dava, 2 Ekim 2020 tarihine ertelendi.
(İHA)
Kaynak: İHA