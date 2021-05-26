Leyla Atakan Caddesi'nde yeni düzenleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafiğini rahatlatmak için Leyla Atakan Caddesi'nde düzenlemeye gitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent meydanında devam eden çalışmalardan vatandaşların etkilenmemesi ve kent içi ulaşımın devam etmesi için gerekli önlemleri aldı. Bu kapsamda tek yönlü olarak hizmet veren Leyla Atakan Caddesi gerekli çalışmalar yapılarak çift şeritli olarak yeniden düzenlendi.

ÇİFT YÖNLÜ TRAFİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tek yön olarak hizmet veren Leyla Atakan Caddesi'nde düzenlemeye gitti. Kent meydanında devam eden çalışmalardan vatandaşların etkilenmemesi ve kent içi ulaşımın devam etmesi için Büyükşehir Belediyesi, tek yönlü olarak hizmet veren Leyla Atakan Caddesi'ni çift yön olarak ulaşıma açtı.

D-100'E KOLAY ERİŞİM

Şehir içi trafiği için önemli bir güzergah olan Leyla Atakan Caddesi, geçici olarak çift yönlü hizmet verecek. Bu kapsamda şehir içinden gelen sürücüler Belde Sokak üzerinden Leyla Atakan Caddesi'ne bağlanarak D-100 yan yola erişim sağlayabilecek.

SİNYALİZASYONDA DÜZENLEME

Yapılan düzenleme çalışması kapsamında Kent Meydanı ve yer altı otoparkı giriş ve çıkışı da çift yön olarak düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü önünde bulunan sinyalize kavşakta da gerekli revizyonlar yapıldı.

Kaynak: Bültenler