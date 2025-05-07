Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. Peki, Leyla 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. "Leyla" bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Civan'ı kurtarmak için Nur ve Mali'ye muhtaçtır. Nur ve Mali ise Civan'ın hastalığı karşısında Leyla'yla birlikte hareket etmeye başlar. Herkes Civan'ı kurtarmak için kan vererek seferber olur. Tansiyonun zirve yapacağı finalde hayatının sırrıyla yüzleşen Tufan'ın hamlesi hem kendi kaderini hem de Civan'ın kaderini belirleyecektir.

LEYLA 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leyla 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Leyla dizisi fragmanlarını Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.