Leyla 31. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 16 Nisan Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluştu. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla'nın, üvey annesinden intikamını almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Leyla 31. bölüm izleme linki var mı? Leyla 31. bölüm tek parça full HD izleme linki!

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. "Leyla" bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Nur ve Mali'nin yakalanmasından sonra aşk veya intikam arasında bir tercih yapmak zorundadır. Öte yandan Yıldız ailesi, Nur ve Mali'nin yasak aşkıyla Civan'ın hayatı arasında sıkışmıştır. Nur ise Civan'a donör olacağını öğrendiği Neco'dan kurtulmak için tehlikeli bir plan yapar. Nefesleri kesecek finalde, Civan'ın öğreneceği gerçek tüm dengeleri alt üst edecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Civan'ı yaşatmak için Nur ve Mali'ye kendini siper eder. Tufan başta olmak üzere, Yıldız ailesinde herkes 15 yıllık ihanet karşısında şoke olmuştur. Civan'ın kurtuluşunun tek yolu ise Nur ve Mali'nin kanını taşıyan yeni bir kardeştir. Gerilimin doruğa çıktığı finalde Yıldız ailesinin bir araya geldiği İpek'in doğum günü kutlaması, tüm umutları yerle bir edecek sürprize gebedir.

Leyla dizisini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.