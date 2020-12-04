Lexus'un sportif RX Black Line Modeli Türkiye'de
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Lexus'un sportif RX Black Line Modeli Türkiye'de

04.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:57
Lexus'un sportif RX Black Line Modeli Türkiye'de

Premium otomobil üreticisi Lexus, lüks SUV modeli RX'in Black Line versiyonunu satışa sundu.

Premium otomobil üreticisi Lexus, lüks SUV modeli RX'in Black Line versiyonunu satışa sundu.

Lexus'tan yapılan açıklamaya göre, farklı ve sportif bir tarza sahip olan RX Black Line, Aralık ayıyla birlikte 1 milyon 275 bin lira fiyat ile Lexus Türkiye Showroomları'ndaki yerini aldı.

Sportif dokunuşlarla dikkati çeken Executive donanımlı yeni Black Line versiyonu; Lexus'un kendine has ön panjuru, siyah renk ve krom çerçeveyle ön plana çıkıyor. Bununla birlikte beş kollu koyu bronz 20 inç alaşım jantlar ve lake siyah aynalar gibi farklıklara sahip RX Black Line, Lexus'un detaylara verdiği önemi bir kez daha vurguluyor.

RX Black Line, aracın güçlü duruşunun altını çizecek şekilde daha sportif bir tarzla sunuluyor. Lexus RX Black Line'ın kabininde de Executive donanımına özel, yüksek kalitedeki Smooth deri döşemeler şıklığı tamamlıyor.

Lexus'un en çok tercih edilen modeli olan RX dünya çapında 3,1 milyon adetlik satışa ulaştı. Lexus, RX'i, her geçen nesil geliştirmeye ve çarpıcı tasarımlarla güçlendirmeye devam ediyor.

Lexus RX Black Line versiyonu 238 HP güce sahip 2.0 litre turbo motorla satışa sunulacak ve bu özel seri sadece 1 yıl boyunca üretilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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