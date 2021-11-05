Lexus'un ES 300h modeli "Avec Rent a Car" filosuna katıldı

Premium otomobil markası Lexus, Türkiye'nin önde gelen günlük araç kiralama şirketi Avec Rent a Car ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerine geniş ürün yelpazesi sunarak fark yaratmayı hedefleyen Avec Rent a Car, Lexus'un premium hibrit modeli ES 300h'yi filosuna kattı.

Lexus konforu ve kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine sahip olan ES 300h, Avec Rent a Car'ın araç kiralama platformundan hemen kiralanabiliyor. 2.5 litrelik benzinli motoru elektrikli motorla kombine eden ES 300h, düşük yakıt tüketimi, düşük CO2 emisyonu ve yüksek performansı bir arada sunuyor.

218 HP güç üreten ve 100 kilometrede sadece 4.7 litre yakıt tüketim ortalamasına sahip Lexus ES 300h, aynı zamanda konforu, dinamik sürüşü ve sessizliğiyle de sınıfındaki beklentileri aşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avec Rent a Car Genel Müdürü Şinasi Aydın, "2016 yılında faaliyete başlayan şirketimiz, daima yüksek müşteri memnuniyeti yaratma misyonu üzerine kuruldu. Bu anlayışla birlikte Lexus'un premium hibrit sedan modeli olan ES 300h'yi filomuza katmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Günlük kiralamada müşterilerimize daha fazla alternatif sunmak bizim için büyük önem taşıyor. Hibrit motorlu çevreci araçların öneminin giderek arttığı bir dünyada biz de böyle alternatifleri müşterilerimizin beğenisine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul ise Lexus markası olarak perakendenin yanı sıra filo pazarı olmak üzere her kanala önem verdiklerini belirterek, "Avec Rent a Car ile yaptığımız iş birliği, daha fazla kullanıcının Lexus modellerini deneyimlemesine fırsat veriyor. Günlük kiralamada da ES 300h modeli premium kullanıcıların son derece memnun kalacağı bir alternatif olacak ve böylece daha fazla premium segment kullanıcısı Lexus modellerini talep edecek. Avec Rent a Car ile ES 300h'nin yanı sıra diğer modellerimizle de iş birliğimize devam etmeyi arzuluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lexus'un bu yılın 10 ayında gerçekleştirilen satışlarına değinen Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Lexus olarak hedefimiz, her yıl bir önceki yılın üzerine çıkmak ve biz bu yılki hedefimizi ağustos ayında yakalamıştık. Sonrasında ise üzerine koyarak emin adımlarla ilerlememizi sürdürüyoruz. Premium pazar ilk 10 ayda yüzde 5 büyürken biz Lexus olarak yüzde 67 büyüme kaydettik ve bu performansımız ile birlikte premium pazarın üzerinde büyümeye devam ediyoruz. Hemen teslim avantajına sahip marka olarak yılın kalan son 2 ayında da yakaladığımız bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyoruz."

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