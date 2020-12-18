Lexus RX "En İyi Premium Hibrit" seçildi
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Lexus RX "En İyi Premium Hibrit" seçildi

18.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:05
Lexus RX

Lexus RX 450h SUV modeli, İngiltere'nin en önde gelen tüketici araştırmalarından biri olan DrivingElectric ödülleri'nde "En İyi Premium Hibrit Otomobil" unvanı aldı.

Lexus RX 450h SUV modeli, İngiltere'nin en önde gelen tüketici araştırmalarından biri olan DrivingElectric ödülleri'nde "En İyi Premium Hibrit Otomobil" unvanı aldı.

Lexus açıklamasına göre, RX 450h SUV modeli, özellikle hibrit teknolojisinin getirdiği rafinelik ve sessizlik büyük bir beğeni topladı.

Dünyanın ilk lüks hibrit aracı olarak lanse edilen RX, 2004 yılında premium segmenti hibrit teknolojisiyle tanıştırmıştı. RX, "En İyi Premium Hibrit Otomobil" seçilmesinin yanı sıra "En Güvenilir Otomobil", "En Güvenilir Premium SUV" ve yüksek konforuyla "En Konforlu Koltuklara Sahip Otomobil" ödülü gibi birçok unvana da sahip.

Şu anda dördüncü nesliyle satışa sunulan RX, konfor seviyesini, rafineliğini ve el yapımı lüksünü her geçen nesil ileriye taşıdı. Bunu, kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisinin yüksek verimliliği ve keyifli sürüşüyle de birleştiriyor. Ayrıca kullanıcılar, daha fazla pratiklik sunan yedi kişilik ve her koltuğunda VIP koltuk konforu sunan 6 kişilik versiyonlarıyla da 3 sıralı koltuğa sahip RX-L modelini tercih edebiliyorlar.

Lexus 131 bini Avrupa'da olmak üzere global olarak 500 bin adetlik hibrit RX satışı gerçekleştirerek modelin başarısını kanıtladı. RX, Türkiye'de de en çok tercih edilen Lexus modeli olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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