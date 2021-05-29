Lexus LC Convertible dondurucu testlerden başarıyla geçti
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Lexus LC Convertible dondurucu testlerden başarıyla geçti

Lexus LC Convertible dondurucu testlerden başarıyla geçti
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Lexus’un üstü açılan LC Convertible modeli, en zorlu testlerden başarıyla geçmeye devam ediyor.

CARMEDYA.COM – Lexus'un üstü açılan LC Convertible modeli, en zorlu testlerden başarıyla geçmeye devam ediyor.

LC Convertible üstünün açılmasıyla birlikte güneşli havalarda yüksek sürüş deneyimi sunmasıyla öne çıksa da Lexus, bu otomobili çok daha aşırı zorlu hava şartlarıyla başa çıkabilecek şekilde geliştirdi.

Haziran ayında Türkiye'de de satışa sunulacak LC Convertible son olarak, 12 saat boyunca -18°C'de endüstriyel ölçekli bir dondurucu ünitenin içerisinde bekletildi.

Lexus bu testi daha da zorlaştırmak adına aracın dört katmanlı tavanını da açmayı tercih etti. Dondurucuda geçen sürenin ardından ise LC Convertible, zorlayıcı bir test pistine çıkarılarak yüksek performanslı bir sürüşle sınandı.

İngiltere'de yol otomobillerinin yanı sıra savunma ekipmanlarının testleri için kullanılan Büyük İklim Odası'nda -18°C'lik sıcaklık lastiklerin donması için yeterliyken aynı zamanda buz çözme performansını değerlendirmek için endüstri standardı olarak öne çıkıyor. Lexus bu testi daha ileriye taşıyarak dondurucuya girmeden önce üstü açık şekilde aracın üzerine su spreyi sıktı ve böylece aracın üzerinde bir buz tabakası oluşması istendi.

Lexus dondurucunun içerisine park edildiğinde güçlü gaz iklimlendirme sistemleriyle istenen soğukluğa erişilmesi 1 saat kadar sürdü ve araca gece boyunca hiç dokunulmadı.

Dondurucu testin ardından ise profesyonel gösteri sürücüsü Paul Swift, 464 HP güç üreten 5.0 litre V8 motorlu LC Convertible'ın direksiyonuna geçti. Çekim ekibi aksiyonu başlattığında motor ilk kez çalıştırıldı ve aracın ekranları ve göstergeleri, aşırı soğuktan hiç etkilenmeden anında hayata döndü.

Milbrook Pisti'nin tepe tırmanma bölümleri ve Alp tarzı virajlı test rotasında denenen LC Convertible, etkileyici tasarıma uygun şekilde konfordan ve yüksek performanstan ödün vermeden sürüşü tamamladı.

Kaynak: Carmedya.com

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