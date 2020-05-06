Lexus ES En Güvenilir Lüks Model seçildi

J.

J.D. Power, her yıl olduğu gibi 3 yaşındaki araçlarda son 12 ayda yaşanan problemlerle ilgili önemli bir araştırmaya imza attı.

Lexus, ES sedan modeliyle, gerçek kullanıcılardan elde edilen verilere göre kategorisinde 2019'un "En Güvenilir Lüks Modeli" seçildi.

ES Sedan aynı zamanda yüksek verimliliği ve düşük tüketimiyle de adından söz ettirmişti. Avrupa'daki en büyük otomobil kulübü ADAC'ın Ecotest araştırmasında, düşük tüketimiyle en iyi sonucu elde etmeyi başarmıştı. Lexus, ES 300h modelinde yüksek verimliliğe sahip 2.5 litrelik benzinli ve elektrikli motoruyla birlikte, düşük tüketiminin yanı sıra 218 HP'lik gücüyle yüksek performans da sunuyor.