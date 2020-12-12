Lexus'dan Direct4 teknolojisi

Kenshiki Forumu'nda Lexus Elektriklenme vizyonu çerçevesinde dört çeker Direct4 teknolojisi tanıtıldı.

Lexus'un gelecekte çıkacak hibrit ve elektrikli modellerinde yer verilecek Direct4 elektrikli sürüş kontrol sistemi, yeni nesil araçlarda önemli rol oynayacak.

Lexus'un geçtiğimiz yıl yeni global elektriklenme stratejisinin bir parçası olarak Tokyo Otomobil Fuarı'nda fütüristik LF-30 konsept aracı gösterilmişti. Şimdi ise Lexus Elektriklenme vizyonu ile birlikte araç performansı, yol tutuş ve sürüş keyfinde önemli bir adım atmaya hazırlanılıyor.

Yeni sistem dört tekerlekte yüksek elektrikli tork kontrolü sağlayarak bunu dinamik bir performansa ve daha iyi yol tutuşa çeviriyor. Sistem, sürüş şartları ve sürücünün isteğine bağlı olarak görev yapıyor.

Direct4, hassas bir şekilde ön ve arka elektrik motorundan gelen torku ve frenleme gücünü dört tekerlek üzerinde kontrol edebiliyor. Sistem, sürüş şartlarına göre otomatik olarak ön ve arka tahrik gücünü ayarlıyor. Sürüş hissini değiştiriyor. Sistem, her birinde yüksek torklu elektrik motoru bulunan ön ve arka elektrikli aksı kullanarak optimum tahrik gücü dağılımını gerçekleştiriyor.

Motorun tek bir tahrik miliyle doğrudan tekerleklere bağlı olduğu için gecikme yaşanmıyor. Böylece ortaya daha sezgisel bir sürüş çıkarken sürücüye araçla tamamen bağlantılı olduğu konusunda gerçek bir his veriyor. Bununla birlikte daha güçlü ve doğrusal hızlanma ve daha dinamik viraj alma ile daha tahmin edilebilir bir denge sağlıyor.

Bu sistem aynı zamanda sessizlik ve konfora uygun şekilde geliştirildi. Lexus, Direct4 ile elektrikli araç teknolojisinde farklı bir deneyim elde ediyor.

Bu deneyim, Lexus'un yeni nesil araçlarının dinamik performansını tanımlayacak standart olan Lexus Sürüş İmzası'nın geliştirilmesini destekliyor.

Lexus Sürüş İmzası, kullanıcılara doğal bir sürüş hissi, araçla bütünlük duygusu ve güvenden gelen gerçek konforu sunmayı hedefliyor.

Marka, Direct4 teknolojisiyle yeni elektrik aracını kamuflajlı olarak sergilerken, aynı zamanda markanın gelecek tasarımı hakkında ipuçları veren ve 2021'in ilk çeyreğinde sergilenecek araçtan detaylar paylaştı.

Elektriklenme teknolojisi aracın performansının yanı sıra tasarımında da büyük bir etkiye sahip olacak. Motor ve radyatör için ön soğutma tertibatına ihtiyaç duyulmaması gibi birçok unsur, elektrikli otomobillerle birlikte değişecek. Lexus bu yeni tasarım anlayışını yeni bir fırsata dönüştürerek araçların teknolojik gelişimini vurgulayacak şekilde Lexus'un kendine özel tasarımını daha ileriye taşıyacak.

Kaynak: Carmedya.com