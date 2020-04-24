Lexus'dan bibrit teknolojisiyle #evdekal mesajı! Lexus, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sürecinde evde kalarak iyi vakit geçirilebileceği mesajını, hibrit modelleri üzerinden veriyor.

Lexus, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sürecinde evde kalarak iyi vakit geçirilebileceği mesajını, hibrit modelleri üzerinden veriyor.

Lexus'un 2005 yılından bu yana satışa sunulan ve kendi kendini şarj eden hibrit modelleri, bu defa #evdekal mesajı ile insanların kendilerini dinlemeleri ve sürekli olarak ertelenen hobilerine odaklanabileceği konusunda ilham veriyor.

Hazırlanan özel videoda, evde kalmanın bir fırsata dönüştürülebileceği vurgulanırken, hayalleri gerçekleştirmenin tam sırası olduğunun altı çiziliyor. Hibrit teknolojisiyle, insanları evde kalmaya çağıran Lexus, "Şimdilik evde kendinizi şarj edin, güzel günlerde #YenidenKeşfedeceğiz" sloganını kullanıyor.