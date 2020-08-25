Lexus'dan 5 milyon SUV! Lexus, küresel çapta SUV segmentinde 5 milyonuncu aracını satma başarısına ulaştı.

Lexus, küresel çapta SUV segmentinde 5 milyonuncu aracını satma başarısına ulaştı.

1989 yılında kurulan Lexus, ilk SUV modeli olan LX'i 1996 yılında satışa sunmaya başlamıştı. Lüks SUV segmentinde yer alan RX ise iki yıl sonra satışa sunuldu.

Lexus, küresel SUV ürün gamında UX, NX, RX, RX L, GX ve LX olmak üzere 6 modele sahip. Markanın toplam satışlarının üçte ikisini temsil eden Lexus SUV'ları, dünya çapında 90'dan daha fazla pazarda satışa sunuluyor.

2005 yılında segmentinde hibrit RX 400h'yi tanıtan Lexus, o günden bu yana lüks hibrit SUV modellerine ağırlık veriyor. Markanın SUV modellerini tercih edenlerin oranı Batı Avrupa'da yüzde 96'ya kadar çıkmış durumda.

Markanın küresel SUV satışlarında 1998'den bu yana satılan RX, toplamda 3 milyon 136 bin adetlik satışla ilk sırada yer alıyor. 2014 yılında satışa sunuln NX ise 853 bin adetle ikinci en çok satan model oldu.

Kaynak: Carmedya.com