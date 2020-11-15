Lewis Hamilton Kimdir? İstanbul Grand Pix Şampiyonu Lewis Hamilton Kimdir? Lewis Hamilton eşi kimdir? Lewis Hamilton boyu kaçtır?
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Lewis Hamilton Kimdir? İstanbul Grand Pix Şampiyonu Lewis Hamilton Kimdir? Lewis Hamilton eşi kimdir? Lewis Hamilton boyu kaçtır?

15.11.2020 16:06 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:10
Lewis Hamilton Kimdir? İstanbul Grand Pix Şampiyonu Lewis Hamilton Kimdir? Lewis Hamilton eşi kimdir? Lewis Hamilton boyu kaçtır?

İstanbul Grand Pix Şampiyonu olan ve tüm dikkatleri üzerine toplayan formüla 1'de yarışan ve şampiyon olan ilk siyahi pilot olan Lewis Hamilton Kimdir? İstanbul Grand Pix Şampiyonu Lewis Hamilton Kimdir? Lewis Hamilton aşi kimdir? Lewis Hamilton boyu kaçtır?

İstanbul Grand Pix sonuçlandı. Bir çok insanın favorisi olan başarılı hız sürücüsü Lewis Hamilton Kimdir? İstanbul Grand Pix Şampiyonu Lewis Hamilton Kimdir? Lewis Hamilton aşi kimdir? Lewis Hamilton boyu kaçtır?

LEWIS HAMILTON KİMDİR?

7 Ocak 1985'de Hertfordshire, Birleşik Krallık'ta doğan ve Formula 1'de yarışan ve dünya şampiyonu ilk siyâhi pilot olan Lewis Carl Hamilton, 2006 yılında GP2 serisinde büyük başarı göstererek şampiyon olup ardından McLaren takımı'na transfer olmuştur.2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında pilotlar şampiyonluğuna ulaştı. 174 cm boyundadır.

Lewis Hamilton Kimdir? İstanbul Grand Pix Şampiyonu Lewis Hamilton Kimdir? Lewis Hamilton aşi kimdir? Lewis Hamilton boyu kaçtır?
Lewis Hamilton

LEWIS HAMILTON YARIŞ HAYATI

Daha 9 yaşındayken Mercedes-Benz Genç pilot yetiştirme programını imzalayan pilot. Formula Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaşmıştır. Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçmiştir. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Formula 1 kariyerinin ilk yılında birinci olarak büyük başarı göstermiştir 2007 yılında 1 puan farkla 109 puanla Formula 1 sezonunun ilk yılında ikinci olmayı başarmıştır.

2008 Formula 1 sezonunda dramatik şekilde biten 2008 Brezilya Grand Prix'i sonunda 98 puan toplayarak Massa'nın 1 puan önünde şampiyon olmuştur ve Formula 1 tarihinde en genç (bu rekor daha sonra 2010 sezonunda Sebastian Vettel tarafından kırıldı) ve ilk siyahi şampiyon pilot unvanını elde etmiştir.

2012 sezonu ortalarında Vodafone McLaren Mercedes'ten ayrılacağı spekülasyonları ortaya çıkmasıyla birlikte 28 Eylül 2012 tarihinde Mercedes GP ile 3 senelik anlaşma imzaladığı açıklanmıştır.

2014 Formula 1 sezonunda kariyerinin 2.Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmıştır.

2015 Formula 1 Sezonunda da 3.Pilotlar Şampiyonluğuna ulaşmıştır

2016 Formula 1 sezonunda ise takım arkadaşı Nico Rosberg ile girdiği şampiyonluk savaşını ise son yarışa taşımasına rağmen sezonu 2.olarak tamamlamıştır.

Hamilton 29 Ekim 2017 tarihinde koşulan Meksika GP'sini 9. olarak tamamlayarak 2017 Formula 1 Dünya Pilotlar Şampiyonluğunu sezon tamamlanmadan 2 yarış önce ilan etmiştir ve 4.Pilotlar şampiyonluğuna ulaşmıştır.

2018 Formula 1 sezonunda ise Scuderia Ferrari'den Sebastian Vettel ile girdiği şampiyonluk savaşını kazanarak 5.Pilotlar Şampiyonluğuna ulaşmıştır.

2019 Formula 1 sezonunda ise zorlanmadan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde 6.Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmıştır.

2020 Portekiz Grand Prix'de Schumacher'in kırılamaz denilen 91 yarış kazanma rekorunu krımıştır.

Şu anda devam eden 2020 Formula 1 sezonunda ise Pilotlar Şampiyonasında liderliğini sürdürmektedir.

LEWIS HAMILTON ÖZEL HAYATI?

Ülkesinde oldukça çapkın olarak bilinen Hamilton'un adı pek çok manken ve aktrisle anılmıştır.

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