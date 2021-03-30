Lewandowski sahalardan dört hafta uzak kalacak
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Lewandowski sahalardan dört hafta uzak kalacak

Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Lewandowski sahalardan dört hafta uzak kalacak

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in Polonyalı yıldız oyuncusu Robert Lewandowski, sakatlığı nedeniyle sahalardan dört hafta uzak kalacak.

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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in Polonyalı yıldız oyuncusu Robert Lewandowski, sakatlığı nedeniyle sahalardan dört hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Polonya'nın Andorra'yı 3-0 yendiği karşılaşmada sakatlanan Lewandowski'nin, Almanya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Sağ dizinde zorlama tespit edilen Lewandowski, sahalardan 4 hafta uzak kalacak. 32 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle takımının UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacağı iki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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