Lewandowski'nin Werder Bremen'e Dublesi
2019-20 Bundesliga sezonunda 16. hafta mücadelesinde Bayern Münih sahasında Werder Bremen'i ağırladı. Bayern rakibini 6-1 ile domine ederken iki golü yıldız forvet Robert Lewandowski kaydetti.
20.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:16
2019-20 Bundesliga sezonunda 16. hafta mücadelesinde Bayern Münih sahasında Werder Bremen'i ağırladı. Bayern rakibini 6-1 ile domine ederken iki golü yıldız forvet Robert Lewandowski kaydetti.
Kaynak: Dugout
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