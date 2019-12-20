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Lewandowski'nin Werder Bremen'e Dublesi

2019-20 Bundesliga sezonunda 16. hafta mücadelesinde Bayern Münih sahasında Werder Bremen'i ağırladı. Bayern rakibini 6-1 ile domine ederken iki golü yıldız forvet Robert Lewandowski kaydetti.

20.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:16

2019-20 Bundesliga sezonunda 16. hafta mücadelesinde sahasında 'i ağırladı. Bayern rakibini 6-1 ile domine ederken iki golü yıldız forvet kaydetti.

Kaynak: Dugout

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