Lewandowski'nin Freiburg'a Attığı Gol

09.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:19

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Bayern Münih deplasmanda Freiburg ile karşı karşıya geldi. Schwarzwald Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı. Bayern Münih 16. dakikada Lewandowski'nin golüyle öne geçerken, Freiburg'a beraberliği getiren gol 59. dakikada Grifo'dan geldi. 90. dakikada oyuna dahil olan 18 yaşındaki Joshua Zirkzee, 90+2. dakikada ağları sarstı ve takımına üstünlüğü getirdi. 90+5. dakikada da Gnabry attığı golle 3-1'lik skoru sağladı.