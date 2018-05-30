Bayern Münih'in Golcüsü Lewandowski, Takımdan Ayrılıyor
Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Real Madrid, Polonyalı futbolcu için teklifte bulunacak.
Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ayrılmak istediğini bildirdi.
29 yaşındaki Lewandowski, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübüne ayrılma isteğini sundu. Alman Bild gazetesi de Lewandowski'nin ünlü menajeri Pini Zahavi'nin, "Robert, kariyerinde bir değişime ve yeni bir mücadeleye ihtiyacı olduğunu hissediyor. Bayern'in sorumlusu da bu durumu biliyor" açıklamalarına yer verdi.
ÜST DÜZEY KULÜPLER, LEWANDOWSKI'Yİ İSTİYOR
Bild ayrıca, Paris Saint-Germain'in Neymar transferini 222 milyon Euro'ya tamamlayan Zahavi'nin, "Robert'in ayrılmak istemesi sadece para kazanmak için değil. Neredeyse tüm üst düzey kulüpler, dünyanın en iyi forvetini kendi takımında görmek istiyor" ifadelerine de yer verdi.
REAL MADRID PEŞİNDE
Başta Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak için büyük uğraş vermesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi final maçı sonrasında Cristiano Ronaldo'nun yaptığı açıklamalar ayrılık mesajı olarak algılanmıştı. Ayrıca Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de Lewandowski'yi kadrosunda görmek istediği biliniyor.
-
munih bale ile takas yapsinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
BJK KRAMPONLARINI ALIR ANCAK.Cevap Yaz 3 4 Yayından KaldırKILÇIK: hade lan ordan dingil.2 Yayından Kaldır
-
Cristiano Ronaldo 200 Milyon Euro ve Bale 100 Milyon Euro satılırsa toplam 300 Milyon gelir. Bence Benzema da satılmalı ki onunda edeceği 75 Milyondur. Toplam 375 Milyon gelir elde edilir. Lewa için 75 milyon+Kiralık Jamesin bonservissiz olarak Bayernde kalması. 250 Milyonunu Neymara ayırırdım Toplamda 325 Oldu. Geriye kaldı 50 milyon Euro. Real Madrid zaten yıllardır transfer yapmıyor bu yüzden: 100 Milyona bir kanat alıp, diğer parayı sağ beke yatırsınlar. Neymar Lewa Hazard. -Kross, Modric...Cevap Yaz 1 5 Yayından KaldırBAYBURT BOĞASI: ne içtin lan dingil.Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır