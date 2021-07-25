Lewandowski, Almanya'da yılın futbolcusu seçildi
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Lewandowski, Almanya'da yılın futbolcusu seçildi

Lewandowski, Almanya'da yılın futbolcusu seçildi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Bayern Münih'in Polonyalı futbolcusu Robert Lewandowski, Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.

Bayern Münih'in Polonyalı futbolcusu Robert Lewandowski, Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.

Alman gazeteci ve futbol yazarlarının katıldığı oylamada, 563 oyun 356'sını alan 32 yaşındaki Lewandowski, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Oylamada Lewandowski'nin takım arkadaşı Thomas Müller 41 oyla ikinci, Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland 38 oyla üçüncü oldu.

Bayern Münih ile geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Lewandowski, 48 gol attı. Ligi 41 golle tamamlayan Polonyalı yıldız, Gerd Müller'i bu alanda geride bırakarak rekorun yeni sahibi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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