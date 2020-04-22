Levi's ve TikTok Sosyal Ortaklık Kurdu
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Koronavirüs, Facebook, Teknoloji

Levi's ve TikTok Sosyal Ortaklık Kurdu

Dünya genelinde büyük sorunlara neden olan Koronavirüs salgını nedeniyle Levi's ve TikTok sosyal ortaklık kurma kararı aldı.

22.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:54
Levi's ve TikTok Sosyal Ortaklık Kurdu

Dünya genelinde büyük sorunlara neden olan Koronavirüs salgını nedeniyle Levi's ve TikTok sosyal ortaklık kurma kararı aldı. Fiziksel mağazalarını kapatan Levi's şirketi kendisini toparlamakta biraz güçlük çekiyordu.

Bildiğiniz üzere TikTok platformu dünyanın en hızlı gelişen sosyal medya siteleri içerisinde yer alıyor. 2018 yılında 680 milyon kullanıcıya sahip olan şirketin şu andaki kullanıcı sayısı yaklaşık olarak 800 milyon civarında. Şirketin Bu rakamlar ve yükseliş oranları ile birlikte, Facebook platformunu geçmesi bekleniyor. Levi's şirketi TikTok sosyal medya sitesinin bu potansiyeline çok güveniyor. Şirket bu nedenle bu platform ile proje geliştirme kararı aldı.

Levi's ve TikTok sosyal ortaklık ile satışları artırıyor

Giyim devi olan Levi's ve sosyal medya devi olan TikTok sonunda ortaklık kurdu. Bundan sonraki süreçte Levi's giyim ile ilgili reklamlarının önemli bir bölümünü TikTok üzerinden gerçekleştirecek.

TikTok ile gerçekleştirilecek reklamlar bu sosyal medya platformunda yer alan fenomenler kullanılarak yapılacak. Böylece birçok fenomen TikTok üzerinden daha fazla kazanç elde etmenin yollarını bulmuş olacak. Şirketin en çok önem verdiği konu kendi web sitesine bağlantı yapılabilmesi. Bu soruna geçtiğimiz aylarda çözüm bulunmuştu. TikTok şimdi alışveriş yap butonu ile şirketlere bağlantı sağlamaya başladı.

Levi's şirketi TikTok yayıncıları Callen Schaub, Cosette Rinab, Gabby Morrison ve Everett Williams ile daha şimdiden anlaşma yaptı bile. Daha önceden yapılan TikTok reklamları şirketin web sitesinde trafiği önemli ölçüde artırdı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu tür ortaklıklar daha fazla yapılacaktır. Sizce Levi's tarafından atılan bu adım ne tür sonuçlar doğuracak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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