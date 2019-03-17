Leventler Şehit Denizcileri Kabri Başında Andı

Leventler Dayanışma Derneği üyeleri, şehit deniz piyade erler Caner Çalışkan ile Tahsin Şen'i Bursa'daki mezarları başında andı.

Pınarbaşı Şehitliği'nde, 18 yıl önce şehit olan Tahsin Şen ve 25 sene önce şehit düşen Caner Çalışkan'ın mezarları başında ayrı ayrı törenler yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde, Deniz Piyade Andı da okundu.

Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Caner Çalışkan'ın babası Şerafettin Çalışkan, katılımcılara teşekkür etti.

Şehidin silah arkadaşlarından İsmail Yiğit ise "Caner sayesinde pek çok arkadaşımız hayatta kaldı. Eğer onlar bu mücadeleyi yapmasaydı belki çok daha fazla şehit verecektik. Çok büyük bir kahramandı, her zaman saygıyla anıyoruz." dedi.

Dernek Başkanı emekli Deniz Piyade Albay Aziz Doğan da bin yıldır şehit vermiş ve bu ülkeyi korumuş, bayrağı kanıyla renklendirilmiş ve toprağı kanıyla sulanmış bir ülkenin kolay kolay batmayacağını söyledi.

Şehitleri asla unutmayacaklarını vurgulayan Doğan, "Bize düşen görev, onların unutulmaması için devamlı onları anmak, anılarımızda yaşatmak ve bugünlere kadar onların sayesinde özgürce yaşadığımızı unutmamak. Bu vesileyle 18 Mart şehitlerimize ve Tahsin ile Caner'in şahsında diğer bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Törenler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA