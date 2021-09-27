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Levent Yüksel ve eşi Özlem Öztürk aşka geldi

Hürriyet - Haberler | Magazin
Levent Yüksel ve eşi Özlem Öztürk aşka geldi

Şarkıcı Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk (40) ile geçtiğimiz sene İzmir'de nikah masasına oturmuştu.

İZMİR (Hürriyet) - Şarkıcı Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk (40) ile geçtiğimiz sene İzmir'de nikah masasına oturmuştu.

Mutlu birliktelikleri süren çiftten Yüksel, aşka geldi. Eşiyle bir süredir İzmir'de tatil yapan 57 yaşındaki şarkıcı, deniz kenarında çekilen bu fotoğrafı, "Yaz bitse ne olur... Güneş ısıtmazsa aşk ısıtır içimizi" notuyla yayınladı.

Özlem Öztürk de aynı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Levent Yüksel, geçtiğimiz temmuz ayında eşinin doğum gününü, "Bana her gün yeniden doğduğumu hissettiren güzel karım; bugün senin doğum günün. Hayatımızın son gününe kadar her günü aşkla kutlamak dileğiyle..." sözleriyle kutlamıştı. Levent Yüksel ile bir konserde tanışan Özlem Öztürk, spor eğitmenliği yapıyor.

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