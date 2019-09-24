Levent Yapılandırma'nın sermayesi artırıldı
Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin devredildiği Levent Yapılandırma'nın (LYY) hissedarı üç banka, LYY'nin sermayesinin tamamının ortak alacaklarından karşılanmak üzere, 3.98 milyar TL tutarında ayni olarak artırılmasına karar verildiğini duyurdu.
24.09.2019 12:10
Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin devredildiği Levent Yapılandırma'nın (LYY) hissedarı üç banka, LYY'nin sermayesinin tamamının ortak alacaklarından karşılanmak üzere, 3.98 milyar TL tutarında ayni olarak artırılmasına karar verildiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com