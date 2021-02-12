Levent Ülgen: Tiyatroların açılmasını dört gözle bekliyorum

Başarılı oyuncu Levent Ülgen, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan DasDas Sahne'de tiyatro oyunları için prova geldiğini belirten ünlü oyuncu gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi

Ülgen, "Salgın nedeniyle tiyatrolar bir süredir kapalı. Bizler de oyunlarımızın provalarına devam ediyoruz. Sahneleri ve izleyicilerimizi çok özledik ama şimdilik beklemedeyiz. Tiyatroların açılması için gün sayıyoruz" dedi.





Kaynak: Snob Magazin