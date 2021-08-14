Levent Ülgen'i kızdıran paylaşım: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur
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Levent Ülgen'i kızdıran paylaşım: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur

Levent Ülgen'i kızdıran paylaşım: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur
Hürriyet - Haberler | Magazin

"Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde!

"Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek yakan son hali!" başlığı ile paylaşılan fotoğaflar usta Levent Ülgen'i kızdırdı:  

"Sosyal medyada çıkan bu haber doğru değildir. Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum. Ayrıca ülkemiz son zamanlarda bir çok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur. Bilgilerinize…"

Kaynak: Hürriyet

Oyuncu Levent Ülgen, hakkında yapılan yalan haberlere isyan etti: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur
Oyuncu Levent Ülgen, hakkında yapılan yalan haberlere isyan etti: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur
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