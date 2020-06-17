LEVENT'TE METRO İSTASYONUNDA RAYLARA ATLAYAN KADIN AĞIR YARALANDI
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LEVENT'TE METRO İSTASYONUNDA RAYLARA ATLAYAN KADIN AĞIR YARALANDI

Özgür EREN / İstanbul DHA4.Levent Metro istasyonunda raylara atlayan kadın kafasını çarparak ağır yaralandı.

17.06.2020 00:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:38

Özgür EREN/ İstanbul DHA

4.Levent Metro istasyonunda raylara atlayan kadın kafasını çarparak ağır yaralandı. Sarıyer yönünde metro seferleri bir süre durduruldu.

Olay, saat 22.45 sıralarında 4.Levent Metro İstasyonunda meydana geldi. 20-25 yaşlarında, adı öğrenilemeyen bir kadın, tren beklerken bir anda geri geri gidip kendini raylara attı. Kafasını raylara çarpan kadın ağır yaralandı. Duraktakilerin bildirilmesiyle ilk olarak Sarıyer yönünde tren seferleri durduruldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını durağa çıkardı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralı kadını Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmaların ardından Metro seferleri tekrar başladı.

LEVENT'TE METRO İSTASYONUNDA RAYLARA ATLAYAN KADIN AĞIR YARALANDI

Kaynak: DHA

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