Gazeteci Levent Özkurt GGC başkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Özkurt, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) 11 Eylül'de yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Gazeteci Levent Özkurt, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) 11 Eylül'de yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Özkurt, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, camiayı en iyi şekilde temsil etmek için aday olduğunu söyledi.

Gaziantep'te sahada görev yapan gazetecilerin sorun ve sıkıntılarını bildiklerini ifade eden Özkurt, şunları kaydetti:

"Gazetecilik mesleğinin uluslararası boyutta prestijli bir meslek olduğunu ve bu mesleğin Gaziantep'te de en prestijli haliyle yapılması için büyük gayret göstermek adına Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ne aday oldum. Biz, bu kuruluşta gazetecilik mesleğinin sorunların ele alınmasını ve bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nde her meslekten birilerinin olmasına karşıyız. Sadece gazetecilerin bu kuruluşta yer alıp, bu kuruluşun da sadece gazetecileri temsil etmesini istiyoruz. Geçmişte GGC, ulusal ve yerel anlamda birçok önemli toplantıların yapıldığı ve sorunların buna uygun şekilde çözüldüğü mecraydı. Fakat ben 28 yıllık mesleki hayatımda gazeteciliğin bu kadar prestij kaybına uğradığına şahit olmadım. Tam da bu noktadan yola çıkarak, meslektaşlarımızın da onayını ve desteğini alarak aday olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz