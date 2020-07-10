Levent Özeren Bursa'da gözaltına alındı
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Levent Özeren Bursa'da gözaltına alındı

Levent Özeren, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Levent Özeren Bursa'da gözaltına alındı
10.07.2020 00:49 | Son Güncelleme: 10.07.2020 01:32

Levent Özeren, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Özeren hakkında paylaşımlarıyla ilgili olarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özeren'i Osmangazi ilçesinde gözaltına aldı.

Özeren, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne getirildi.

Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.

Kaynak: AA

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