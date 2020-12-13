Levent Özbay'den yeni albüm
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Levent Özbay'den yeni albüm

13.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:14
Levent Özbay'den yeni albüm

Levent Özbay, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Siniere albümünün 2012 yılının başında yayınlanacağını açıkladı

Elektronik müziğin Türkiye'deki başarılı temsilcilerinden Levent Özbay'ın yeni yeni albümü& ; "Patterns" i yine kendi kurduğu müzik şirketi Astana ile& ; bütün dijital platformlarda yayınlandı. COVİD -19 sürecini başarılı bir şekilde değerlendirdiğini söyleyen Özbay,& ; yeni bir label kurmanın heyecanı içinde olduğunu söyledi. Aynı zamanda ünlü bir italyan şirketi& ; anlaşma imzaladığını ve 2021 yılın hemen başında uzun zamandır beklenen Siniere albümünün yayınlanacağının haberini verdi.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin

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