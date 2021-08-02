LEVO, B12 eksikliği sebebiyle gittiği hastaneden videolu bir paylaşım yaptı!

Türkiye'nin önde gelen yayıncılarından ve içerik üreticilerinden olan Levent "Levo" Balım, Twitter hesabı üzerinden vücudunda oluşan B12 eksikliğiyle alakalı videolu bir paylaşım yaptı.

Levo kullanıcı ismiyle bildiğimiz gamer ve içerik üreticisi Levent Balım, Twitter adresinden B12 eksikliğinin nedeninin anlaşılması için endoskopi geçirdiğini paylaştı.

"Arkadaşlar endoskopi'den çıktım. Sakın korkmayın, sıkıntısı yok. Anestezi veriyorlar, uyumuyorsun. Biraz mide bulantısı yapıyor ama o kadar. 2 saniye sürdü zaten anestezi yediğinizde direk etki ediyor. Onun dışında şu an tabii bayağı halsizlik var.

Endoskopi'de ne yaptırdık? B12 eksikliğimin sebebini bilmiyorduk, doktor yönlerdirdi. Bunun altındaki sebepler neler, parça falan alınıyor. İşte onlara bakılıp inceleniyor."

"SAKIN KORKMAYIN, KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIN"

Türkiye'nin ünlü yayıncılarından ve içerik üreticilerinden Levent "LEVO" Balım, vücudundaki B12 eksikliğinin nedenini bilmediklerini dile getirirken, doktorunun yönlendirmesiyle hastanede endoskopi yöntemiyle bu eksikliğin araştırılacağını söyledi. Twitter hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, "Basit bir prosedürdü. Sakın korkmayın çekinmeyin kontrollerinizi yaptırın." şeklinde takipçilerine uyarıda da bulundu.