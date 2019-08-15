Levent Eriş: "Ayakları yere sağlam basan takım olmak istiyoruz"

15.08.2019 13:08

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, 4 transfer daha yapmak istediklerini belirterek,"Çok teknik direktörün şampiyonluk parolasıyla çıkıp hüsrana uğradığına şahit olduk. Biz bunu yaşamak istemiyoruz. Son derece ayakları yere sağlam basan takım olmak istiyoruz" dedi.

Levent Eriş, pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacakları maç öncesi 5 Ocak Fatih Terim Stadında basın toplantısı düzenledi.

"Adanaspor'u seyir zevki yüksek takımlardan yapacağız"

Eriş, Adanaspor'un başına tekrardan geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Adanasporumuzu çalıştırmaktan onur duyduğumu belirtmek isterim. Adana'nın bendeki yeri her zaman ayrıdır. Birlikte istişare edip Adanaspor'u en iyi yerlere çıkartmanın mücadelesindeyiz. Biz bunu daha önce yaptık. İnşallah yine bu sene Adana'yı en iyi şekilde temsil edip Adanaspor'u ligin en seyir zevki yüksek takımlardan yapmak istiyoruz. İnşallah bu senenin yapılanmasında istediklerimizi gerçekleştireceğiz. Yaşadığımız ekonomik sorunlar nedeniyle kulüpler transfer anlamında değişik kararlar almak zorunda. Bunu da çözeceğiz inşallah" diye konuştu.

"4 oyuncuya ihtiyaç var"

Adanaspor'un transfer sezonu bitmeden 4 oyuncu almak istediğini kaydeden Teknik Direktör Levent Eriş, "Eksik hiçbir zaman bitmez ama biz ayaklarını yorganına uzatan bir takım olarak hep makul transferler yaptık. Savunmaya, orta sahaya, kenar oyuncu ve santrafor düşünüyoruz. Bu oyuncuları en doğru şekilde takımımıza katmayı düşünüyoruz. Yapmaya çalıştığımız planlamanın Adanaspor'a uzun vadede katkısı olacağını düşünüyoruz. Adanaspor formasının olduğu yerde düşünce sadece kazanmaktır. Çok teknik direktörün şampiyonluk parolasıyla çıkıp hüsrana uğradığına şahit olduk. Biz bunu yaşamak istemiyoruz. Son derece ayakları yere sağlam basan takım olmak istiyoruz. Geçmişteki hatalarımızdan ders çıkartmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Kırmızı çizgileri olduğunu da kaydeden Eriş, "Benim kırmızı çizgim 'biz' demek. Benim önceliğim takım oluşturmak. Kendi menfaatlerini ön plana çıkartmak olmaz. Takım oluşturmamız lazım. Eğer bir oyuncu 'ben' derse o iş olmaz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA