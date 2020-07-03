Levent Camisi'nin temeli atılıyor Mimar Sinan'ın "kalfalık eseri" olarak tanımladığı Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Levent Camisi'nin temeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle atılıyor.

Mimar Sinan'ın "kalfalık eseri" olarak tanımladığı Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Levent Camisi'nin temeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle atılıyor.

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Levent Camisi'nin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

Salgın günlerinde sokaklarda yaşanan sakinlik nedeniyle hafriyat çalışmaları planlanandan daha hızlı tamamlanan Levent Camisi'nin temel kazısından, çalışmaların başladığı 26 Şubat'tan bugüne, 150 bin metreküpten fazla hafriyat çıkarıldı.

Mimar Sinan'ın "kalfalık eseri" olarak tanımladığı Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Levent Camisi ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak.

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanmış, 18 bin metrekare alan üzerinde yapımına başlanan 7 bin metrekare oturum alanına sahip, engelsiz yaşam odaklı cami, 25 metre çapında kubbesi ve 4 minaresiyle hayat bulacak.

Levent Camisi, 5 bin 500 metrekare avlusu, kapalı otopark ve sosyal alanlarıyla gece gündüz yaşayan bir ibadet, kültür ve ilim merkezi olmak üzere vatandaşlara hizmet verecek. Cami, 4 bin metrekarelik el sanatları, ebru, hat, tezhip atölyeleri ile çok amaçlı salona ve 900 araçlık kapalı otoparka da sahip olacak.

Kapalı ve açık alanlarıyla toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere de sahip. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlanan cami, olası depremde toplanma alanı olarak da kullanılabilecek.

Kaynak: AA