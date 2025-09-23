Levante Real Madrid hangi kanalda? Levante Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Levante Real Madrid maçı hangi kanalda? Levante Real Madrid La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Levante Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Levante Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Levante Real Madrid maçı yayın bilgisi haberimizde...

LEVANTE REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante Real Madrid maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus maçını S Sport Plus kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler.

LEVANTE REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Levante Real Madrid maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.