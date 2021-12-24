Levanın düştüğünü gören Bulgarlar şok yaşadı: "Bunu beklemiyorduk"

EDİRNE (İHA) - Alışveriş için Edirne'ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, 1 Bulgar levasının 10,53 TL'den 5,75 TL'ye düştüğünü görünce şok yaşadı. Geçen hafta adım atacak yer kalmayan Ulus Pazarı'nda bu hafta ise yoğunluk yaşanmadı.

Bulgaristan'ın para birimi 1 levanın 20 Aralık Pazartesi günü 10,53 TL'ye ulaşmasını fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın ederek, yiyecekten temizlik malzemesine birçok ihtiyaçlarını Edirne'den karşılamışlardı. Aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin bagajını doldurup Edirne'den ayrılmıştı. Aynı düşüncelerle bu sabah yine Edirne'ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, döviz bürolarına gittiklerinde şok yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik kararları açıklanmasının ardından dövizde yaşanan düşüş Bulgaristan'ın para birimi levaya da yansıdı. Pazartesi günü 10,53 TL'den işlem gören 1 Bulgar levası, şu an Edirne'de döviz bürolarında 5,75 TL'den işlem görüyor.

"ŞOKA UĞRADIK"

Döviz bürosuna geldiklerinde kurda düşüşün yaşandığını görünce şoka uğradığını belirten Bulgaristan vatandaşı Nuray Erhan, "2-3 gün önce daha iyiydi. Bir geldik şoka uğradık. Düşüş yapmış" dedi.

Bulgaristan vatandaşı Ömer Karabulut da, "Çok şaşırdık, bunu beklemezdik. Çok uzun yollardan geliyoruz alışveriş yapalım diye" açıklamasında bulundu.

Bulgaristan vatandaşı Mehmet Asenaf ise, "Dövizde yaşanan düşüş bizi fazla etkiledi. Çok ağır geldi taşıyamıyoruz, kaldıramıyoruz" dedi.

Bulgaristan vatandaşı Remziye Aliyeva, "Yılbaşı için alışveriş yapmaya geldik, para bozduracağız. Burası kendi memleketimiz gibi" dedi.

Bir başka Bulgaristan vatandaşı da ülkesindeki vatandaşlara "Çıkın çıkın gelin" çağrısında bulundu.

ULUS PAZARI'NDA BULGAR YOĞUNLUĞU AZALDI

Geçtiğimiz haftalarda Bulgaristan vatandaşlarının akınına uğrayan Edirne'deki Ulus Pazarı'nda ise bu hafta Bulgar yoğunluğu yaşanmadı. Ulus Pazarı esnaflarından Levent Reisoğlu, levanın düşmesiyle birlikte pazarda Bulgaristan vatandaşlarının sayısında da düşüş yaşandığını belirterek, Bulgaristan vatandaşlarının ucuz fiyat sorgulamaya başladığını söyledi.

(Şener Urfa/İHA)