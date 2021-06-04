LetSign, zamana ve mekana bağlı kalmaksızın imza süreçlerini kolaylaştırıyor
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LetSign, zamana ve mekana bağlı kalmaksızın imza süreçlerini kolaylaştırıyor

LetSign, zamana ve mekana bağlı kalmaksızın imza süreçlerini kolaylaştırıyor
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

İmza, onay ve dağıtım gerektiren evrakların şirket içi veya şirket dışı masadan masaya gezmesine son veren LetSign, zamana ve mekana bağlı kalmaksızın yasal geçerli imza atmayı mümkün kılıyor.

İmza, onay ve dağıtım gerektiren evrakların şirket içi veya şirket dışı masadan masaya gezmesine son veren LetSign, zamana ve mekana bağlı kalmaksızın yasal geçerli imza atmayı mümkün kılıyor.

E-Güven'den yapılan açıklamaya göre, imzalama ve onay süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi başta insan kaynağı olmak üzere, zaman, kargo, kağıt, kırtasiye gibi alanlarda tasarruf sağlıyor.

E-imza ve onay süreçlerinin farklı kurumlar veya bireyler arasında temastan uzak ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için yeni çözümler arayan şirketlerin gereksinimini LetSign platformu çözüyor. PDF, Word ve Excel gibi farklı formattaki dosyalarda imzalama süreçlerini kolaylaştırıyor.

Akıllı asistan dijitale uyumu kolaylaştırıyor

İş hayatında mobilite eğilimin giderek kendine daha fazla yer bulduğu bugünlerde LetSign dijital dünyaya uyum sağlamak isteyen yenilikçi şirketlerin ihtiyaçlarına göre tasarlandı.

Günler süren imzalama işlemlerini kısa bir sürede bitirme olanağı sunan platformdaki LetAssistant ve LetsChat özelliği, kullanıcılara belge üzerinde karşılıklı yazışma ve sürecin takibiyle ilgili destek sağlıyor.

LetSign, dokümanlar üzerinde karşılıklı yorum yapabilme konforu sunuyor. Doküman üzerinde çalışan firmalar veya kişiler LetsChat özelliği sayesinde görüşlerini dijital ortamda birbirlerine aktarabiliyor. LetAssistant ise iş akış dosyaları takip ediyor, hatırlatmaları yapıyor ve kullanıcıya süreç raporu sunuyor.

Mobil çalışma olanağının önem kazandığı dijital çağda, karşılıklı imza gerektiren işlerde, mobil çalışanlar için de oldukça hızlı, kolay ve nitelikli bir paket. İmzası talep edilen kişinin üye olma zorunluluğu bulunmuyor. Böylece ilgili kişi platforma üye olmadan dokümanı inceleyebiliyor, LetsChat ile görüşlerini aktarabiliyor ve imzalayabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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